ПФУ начал финансировать выплаты по больничным: что изменится для работодателей — Finance.ua

ПФУ начал финансировать выплаты по больничным: что изменится для работодателей Сегодня 09:01 — Личные финансы

С 1 января 2023 г. уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности стал Пенсионный фонд. Он, в частности, начал осуществлять финансирование выплат страхователей по больничным.

Об основных изменениях рассказали в ПФУ.

Что меняется для страхователей

Прежде всего, если до 1 января 2023 решение о выплате больничных принимала Комиссия соцстрахования на предприятии, то с этого года это делает сам работодатель или уполномоченные им лица;

Кроме того, изменились сроки рассмотрения больничных и принятия решения о выплате:

было: 10 дней — со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного); стало: 10 дней — со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного);

10 дней — со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного); — со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного); было: 10 дней — со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного); стало: 3 дня — со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного);

10 дней — со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного); — со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного); было: 5 дней — уведомление работника об отказе в оплате: стало: 5 дней — уведомление работника об отказе в оплате.



Изменения в способе подачи заявлений-расчетов:

было: онлайн с помощью клиентского специализированного программного обеспечения и на бумажных носителях в отделения рабочих органов исполнительной дирекции ФССУ;

онлайн с помощью клиентского специализированного программного обеспечения и на бумажных носителях в отделения рабочих органов исполнительной дирекции ФССУ; стало: в электронном виде через личный кабинет страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, а также на бумажных носителях в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Финансирование страхователей: до изменений ФССУ финансировал их в течение 10-ти дней после поступления заявления-расчета, теперь же это будет делать Пенсионный фонд Украины в течение 3-х дней централизованно на отдельные текущие счета, открытые страхователями в учреждениях банков для зачисления страховых средств, после поступления заявления -расчета.

Кроме того, проверки страхователей будут проводить не рабочие органы исполнительной дирекции ФССУ, как это было раньше, а территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Правила начисления выплат по больничным не меняются: процент средней заработной платы застрахованного в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Читайте также Какие услуги для пенсионеров доступны в Дія

Механизм определения средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию также не претерпел существенных изменений. В частности, заработная плата для оплаты больничных будет рассчитываться путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового случая) зарплаты, на которую начислен единый взнос, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительным причинам. При этом перечень уважительных причин, учитываемых при расчете, расширен.

Изменения будут применяться к больничным, открытым после 1 января 2023 года. Больничные, открытые в 2022 г. и продленные в 2023 г., будут рассчитываться по старым правилам.

Работодателям для подачи заявлений-расчетов по больничным не нужно заключать с Пенсионным фондом Украины договор о признании КЭП, как это было предусмотрено ранее во взаимоотношениях с ФССУ.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.