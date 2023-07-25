ПФУ мгновенно получит информацию о тех, кто выехал за границу — Finance.ua

ПФУ мгновенно получит информацию о тех, кто выехал за границу Сегодня 16:34 — Казна и Политика

ПФУ мгновенно получит информацию о тех, кто выехал за границу

Кабинет министров усовершенствовал процесс предоставления Пенсионному фонду информации от Государственной миграционной службы в процессе назначения субсидий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как напомнил Шмыгаль, в прошлом месяце правительство установило порядок, по которому уже не нужно собирать справки, достаточно подать упрощенное заявление для получения субсидии, в частности через «Дію», сайт или приложение Пенсионного фонда. После этого органы ПФУ самостоятельно собирают необходимые данные из официальных источников.

«Сегодня отдельным постановлением обеспечиваем автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой», — добавил он.

Субсидия в один клик

Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о ее предоставлении.

«Уполномоченному члену семьи следует подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно проведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты», — говорится в сообщении.

Физически посещать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для подачи упрощенного заявления не нужно.

В электронной форме упрощенное обращение можно будет подать в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность).

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