Pfizer продолжит поставлять лекарства в Россию, но прибыль направит Украине — Finance.ua

Американская фармацевтическая компания Pfizer продолжит поставлять в Россию медикаменты, однако пообещала, что всю прибыль российского подразделения направит на цели, обеспечивающие прямую гуманитарную поддержку народу Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании 14 марта.
В Pfizer отметили, что пришли к выводу: добровольное прекращение поставок лекарств в Россию будет прямым нарушением основополагающего принципа компании — ставить пациентов на первое место.
«Прекращение поставок лекарств, включая противораковые и сердечно-сосудистые препараты, привело бы к значительным страданиям пациентов и возможной гибели людей, особенно детей и пожилых людей», — говорится в сообщении.
«Мы объявляем, что с сегодняшнего дня Pfizer будет жертвовать всю прибыль нашего российского подразделения на цели, обеспечивающие прямую гуманитарную поддержку народу Украины. Это будет сделано в дополнение ко всем остальным недавно объявленным пожертвованиям компании Pfizer в пользу Украины», — заверили в фармацевтической компании.
Также в Pfizer сообщили, что не будут начинать новые клинические испытания в России и прекратят набор новых пациентов на клинические испытания в стране.