Peugeot представила обновленную версию седана и универсала 508 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Peugeot представила обновленную версию седана и универсала 508

Технологии&Авто
18
Peugeot представила обновленную версию седана и универсала 508
Peugeot представила обновленную версию седана и универсала 508, Фото:Peugeot
Компания представила новую версию популярной модели. Изменения затронули как внешний вид, так и характеристики автомобилей.
Оба варианта кузова получили новые радиаторные решетки. Рисунок на них отличается, но в обоих случаях создается 3-D эффект. Также можно отметить изменения в форме фар, дисков, добавление в линейку трех новых цветов (Okenite White, Titanium Grey, Eclipse Blue) и материалов для отделки.
Также компания сменила интерфейс информационно-развлекательной системы авто.
Новые модели будут поставляться с разными двигателями. Линейка начинается с трехцилиндрового 1,2-литрового турбированного бензинового агрегата мощностью 130 лошадиных сил. Для Африки, Ближнего Востока и Азии Peugeot также оснащает 508 более объемным четырехцилиндровым 1,6-литровым двигателем мощностью 218 л.с.
В качестве альтернативы клиенты могут выбрать четырехцилиндровый 1,5-литровый турбодизель мощностью 130 л.
Фото:Peugeot
Фото:Peugeot
В зависимости от двигателя Peugeot 508 предлагает несколько режимов управления (Electric, Eco, Hybrid, Normal, Sport, 4WD) и настроек подвески (Normal, Sport, Comfort).
Peugeot 508 и Peugeot 508 SW доступны со 130-сильным бензиновым мотором с 230 Нм крутящего момента, а также в двух гибридных исполнениях мощностью 180 и 225 л.с. Во всех случаях авто комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой EAT8.
Также будет представлена гибридная версия Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered с силовой установкой мощностью 360 л. и 520 Нм. Максимальная скорость составляет 250 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,2 секунды.
Все новинки получат адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go и возможностью настройки допустимой дистанции между автомобилями, функцию обнаружения пешеходов и велосипедистов днем и ночью на скорости от 7 до 140 км/ч, автоматическое экстренное торможение с предупреждением столкновения, систему предупреждения о выходе из полосы движения, мониторинг слепых зон и камеры, которые помогут парковаться.
Обновление 508 серии поступит в продажу летом 2023 года.

Оформить автогражданку онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.