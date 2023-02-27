Peugeot представила обновленную версию седана и универсала 508 — Finance.ua

Peugeot представила обновленную версию седана и универсала 508 Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

Peugeot представила обновленную версию седана и универсала 508, Фото:Peugeot

Компания представила новую версию популярной модели. Изменения затронули как внешний вид, так и характеристики автомобилей.

Оба варианта кузова получили новые радиаторные решетки. Рисунок на них отличается, но в обоих случаях создается 3-D эффект. Также можно отметить изменения в форме фар, дисков, добавление в линейку трех новых цветов (Okenite White, Titanium Grey, Eclipse Blue) и материалов для отделки.

Также компания сменила интерфейс информационно-развлекательной системы авто.

Новые модели будут поставляться с разными двигателями. Линейка начинается с трехцилиндрового 1,2-литрового турбированного бензинового агрегата мощностью 130 лошадиных сил. Для Африки, Ближнего Востока и Азии Peugeot также оснащает 508 более объемным четырехцилиндровым 1,6-литровым двигателем мощностью 218 л.с.

В качестве альтернативы клиенты могут выбрать четырехцилиндровый 1,5-литровый турбодизель мощностью 130 л.

Фото:Peugeot

В зависимости от двигателя Peugeot 508 предлагает несколько режимов управления (Electric, Eco, Hybrid, Normal, Sport, 4WD) и настроек подвески (Normal, Sport, Comfort).

Peugeot 508 и Peugeot 508 SW доступны со 130-сильным бензиновым мотором с 230 Нм крутящего момента, а также в двух гибридных исполнениях мощностью 180 и 225 л.с. Во всех случаях авто комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой EAT8.

Также будет представлена гибридная версия Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered с силовой установкой мощностью 360 л. и 520 Нм. Максимальная скорость составляет 250 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,2 секунды.

Все новинки получат адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go и возможностью настройки допустимой дистанции между автомобилями, функцию обнаружения пешеходов и велосипедистов днем и ночью на скорости от 7 до 140 км/ч, автоматическое экстренное торможение с предупреждением столкновения, систему предупреждения о выходе из полосы движения, мониторинг слепых зон и камеры, которые помогут парковаться.

Обновление 508 серии поступит в продажу летом 2023 года.

НВ По материалам:

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