Петр Авен вышел из состава Наблюдательного совета Альфа-Банка Украина — Finance.ua

ПРОМО

Петр Авен вышел из состава Наблюдательного совета Альфа-Банка Украина

Сегодня 15:09 — Мир

Петр Авен вышел из состава Наблюдательного совета Альфа-Банка Украина

Петр Авен, являющийся миноритарным акционером ABH Holding с долей 12.40%, вышел из состава Наблюдательного совета Альфа-Банка Украина 27.02.2022.

В настоящее время Банк работает в соответствии с Постановлением НБУ о работе банковской системы в условиях военного положения. В рекордные сроки настроены все критические функции банка для обеспечения работы отделений, пополнения банкоматов наличными деньгами, проведения платежей корпоративных клиентов, бесперебойной работы онлайн сервисов цифрового банка Sense. Альфа-Банк Украина — один из крупнейших украинских частных банков (6 500 сотрудников, 1,5 млн клиентов) с международным капиталом. Принадлежит частной инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings SA со штаб-квартирой в Люксембурге. Банковская группа ABHH объединяет в себе банковские и финансовые учреждения в Восточной и Западной Европе, включая Нидерланды и Великобританию.

Акционеры Альфа-Банка (Украина) — это ABHH (Люксембург, ЕС), главная компания банковской группы и дочерняя компания ABHH — ABH Ukraine Limited (Кипр, ЕС).

Одним из конечных бенефициаров Банка и всей холдинговой компании ABH Holdings SA является международная банковская группа UniCredit SpA (Италия) — одна из крупнейших банковских групп Европы, а также международная компания по исследованию раковых заболеваний TMFCR (США).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью