Первый в Украине мессенджер для денег: Sense Bank реформировал систему платежей и переводов — Finance.ua

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Первый в Украине мессенджер для денег: Sense Bank реформировал систему платежей и переводов
9 ноября 2023 года Sense Bank представил новый функционал для осуществления переводов и платежей через финансовый мессенджер в цифровом банке Sense SuperApp. Теперь все переводы и платежные операции между клиентами банка можно быстро и удобно осуществлять через единый канал мессенджера — усовершенствованный сервис быстрых денежных переводов в виде чата, в котором можно обмениваться текстовыми сообщениями, а также добавлять стикеры к переводу и ставить реакции.
«Команда разработчиков постоянно работает над внедрением инновационных продуктов и решений в Sense SuperApp. Год назад Sense Bank запустил первый в Украине финансовый мессенджер, а сегодня мы реализовали новый подход для осуществления всех платежей и переводов через мессенджер. Основная идея в том, что перевести и получить деньги в современном мире так же просто, как отправить или получить сообщения в мессенджере», — подчеркивает Инна Тютюн, Член Правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank.
Обновление получил основной экран платежей и переводов, где появилось универсальное поле ввода для любого реквизита. Теперь клиенту не нужно самостоятельно выбирать тип платежа: ввод любого из реквизитов (номер карты или телефона, имя получателя, IBAN
и т. д.) позволит цифровому банку самостоятельно определить, как переводить деньги. После перевода автоматически создается шаблон, в котором удобно отображается вся история взаимодействия с этим получателем и можно легко повторять операции. Важные шаблоны можно вынести на рабочий стол или закрепить сверху в списке.
Популярные платежи (коммунальные услуги, интернет, пополнение мобильного
и т. д.), которыми наиболее часто пользуется клиент, теперь отображаются в последовательности по частоте использования, то есть настраиваются индивидуально под каждого клиента.
Воспользоваться новыми функциями можно уже сейчас, обновив приложение Sense SuperApp в App Store или Google Play.
Sense Bank — один из системно важных банков Украины с более чем 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн. физических, 58 тыс. юридических лиц и 86 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.
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