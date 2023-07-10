Первый в мире реактивный электросамолет VTOL прошел сертификацию — Finance.ua

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Первый в мире реактивный электросамолет VTOL прошел сертификацию

Технологии&Авто
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Первый в мире реактивный электросамолет VTOL прошел сертификацию
Первый в мире реактивный электросамолет VTOL прошел сертификацию, Фото: autoevolution.com
Немецкий производитель реактивного самолета Lilium eVTOL (с вертикальным взлетом и посадкой) вскоре начнет выпускать свою продукцию серийно, поскольку только что прошел сертификацию.
В начале этого года VFS (Общество вертикальных полетов) объявило, что оно внесло в каталог производителей более 760 концепций eVTOL (электрических самолетов с вертикальным взлетом). Только в прошлом году их было зарегистрировано более 100, что подтверждает невероятный рост этой новой отрасли.
Из более чем 700 полностью электрических концепций самолетов лишь несколько имеют шанс стать серийными в ближайшие несколько лет. И самый близкий к этому — немецкий стартап Lilium eVTOL jet.
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Команда дизайнеров Lilium начала с простой предпосылки, заявив, что 95% текущих коммерческих самолетов с обычными силовыми установками оснащены реактивными двигателями. Поэтому они решили создать подобную технологию силовой установки для полностью электрических самолетов. Годы исследований и разработок привели к созданию электрических реактивных двигателей Lilium, основанных на одноступенчатой ​​системе ротор/статор, приводимой в движение электродвигателем.
Запатентованная технология стартапа DEVT (Ducted Electric Vectored Thrust) должна принести значительные преимущества с точки зрения полезной нагрузки, уровня шума и аэродинамической эффективности, а также облегчит управление футуристическим реактивным самолетом.
Конструкция самолета без хвоста с неподвижными крыльями и двигателями, интегрированными в закрылки, также была специально направлена ​​на оптимальные аэродинамические характеристики.
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Недавно Lilium получила сертификаты FAA (Федерального авиационного управления) и EASA (Агентства авиационной безопасности Европейского Союза), а также DOA (Design Organisation Approval) для своего флагманского продукта, официально определенного как летательный аппарат eVTOL. При этом у самолета Lilium уже есть шестое поколение.
Остались некоторые административные шаги, позволяющие им запустить коммерческие услуги до 2025 года.
Роскошная версия этого инновационного eVTOL с реактивным двигателем будет доступна для частных клиентов в Великобритании благодаря сотрудничеству с eVolare. Lilium Pioneer Edition Jet будет выпущен ограниченной серией только из 50 единиц, каждая из которых будет иметь роскошную кабину с возможностью индивидуальной настройки.
Другие операторы в Европе и во всем мире будут иметь доступ только к стандартному воздушному такси Lilium с шестью местами и грузовой версии.
По материалам:
Телеканал 24
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