Первый в мире 120-дюймовый лазерный ТВ оценили в $18 300 (фото) — Finance.ua
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Первый в мире 120-дюймовый лазерный ТВ оценили в $18 300 (фото)

Сегодня 23:37Технологии&Авто
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Первый в мире 120-дюймовый лазерный ТВ оценили в $18 300 (фото)
Компания Hisense выпустила телевизор Laser TV 120L9-Pro, который позиционирует как первую в мире лазерную модель с такой диагональю экрана, пишет bizua.org.
Устройство может похвастаться не только высоким качеством изображения, но и премиальными материалами корпуса, а также высокой звуковой системой.
Чтобы подчеркнуть фактические габариты новинки, представитель компании сравнил 4K-экран лазерного ТВ (не считая проектора) со стандартным китайским столом для пинг-понга.
Лазерный телевизор Hisense 120L9-Pro Лазерный телевизор Hisense 120L9-Pro
Характеристики. Hisense Laser TV 120L9-Pro имеет охват 107% цветового пространства BT.202 (151% гаммы DCI-P3) и оснащен акустикой с функцией панорамного звучания, что создает эффект присутствия в кинотеатре.
Компания Hisense выпустила телевизор Laser TV 120L9-Pro, который позиционирует как первую в мире лазерную модель с такой диагональю экрана. Устройство может похвастаться не только высоким качеством изображения, но и премиальными материалами корпуса, а также высокой звуковой системой.
Чтобы подчеркнуть фактические габариты новинки, представитель компании сравнил 4K-экран лазерного ТВ (не считая проектора) со стандартным китайским столом для пинг-понга.
Hisense Laser TV 120L9-Pro имеет охват 107% цветового пространства BT.202 (151% гаммы DCI-P3) и оснащен акустикой с функцией панорамного звучания, что создает эффект присутствия в кинотеатре.
Корпус новинки изготовлен с применением таких материалов как ореховое дерево, металл и золото. Компания оценила 120-дюймовую модель в 119 999 юаней (около $18 300), а более доступная 110-дюймовая модификация обойдется покупателям в $7620.
Кроме того, Hisense анонсировала серию лазерных телевизоров L9H с диагональю экрана 75, 80, 88 и 100 дюймов — их спецификации и цена будут объявлены позже.
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По материалам: Finance.ua
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