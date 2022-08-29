Первый в истории Apple iPhone продали за $35 тысяч — Finance.ua

Первый в истории Apple iPhone продали за $35 тысяч Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Первый в истории Apple iPhone продали за $35 тысяч

На аукционе только что была продана одна нераскрытая модель Apple iPhone первого поколения в США за огромную цену — более 35 тыс. долларов США. Кроме смартфона, на аукционе также была продана первая в истории модель iPod по невысокой цене.

Нераскрытый первый в истории iPhone был продан за 35 414 долларов США, в то время как iPod первого поколения был продан за 25 тыс. долларов США. Напомним, что iPod первого поколения был выпущен еще в 2001 году, а первый iPhone был анонсирован еще в 2007 году.

iPhone был продан на аукционе RR и знаменует собой новую веху для редких гаджетов, продаваемых на аукционах по всему миру.

Цены на антикварную технику уже поднялись на миллион долларов. Последний аукцион нераскрытого iPhone был действительно уникальным, поскольку он включал оригинальную плату компьютера Apple I, которая также была спаяна вручную соучредителем Apple Стивеном Возняком и была продана за 677 196 долларов США. Для своего времени iPhone был достаточно продвинутым мобильным телефоном, у которого была 2-мегапиксельная камера, поддержка голосовой почты и многое другое.

Как отмечалось выше, продажи этого iPhone также знаменуют важную веху в истории персональных технологий. Кроме премиум-цены, оригинальный iPhone также изменил правила игры, когда он был запущен, поскольку имел полную функциональность сенсорного экрана, которую вскоре стали использовать все бренды смартфонов.

Portaltele По материалам:

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