Первый крупный банк из ЕС отказался от клиентов из рф — Finance.ua

Первый крупный банк из ЕС отказался от клиентов из рф

Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Первый крупный банк из ЕС отказался от клиентов из рф

Датский Saxo Bank с 6 июня закроет все брокерские счета клиентов из России. Банк занимается брокерскими услугами и инвестициями.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на сообщения в профильных чатах и источниках. Если до 6 июня россияне сами не выводят свои деньги из банка, Saxo переведет все их средства на счета, которые были указаны ранее.

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Как отмечает инвестиционный консультант Алина Ананьева, ограничения распространяются на граждан беларуси. При этом если гражданин россии или граждане имеют резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.

В банке отмечают, что он был «вынужден воспользоваться своим правом прекратить работу». При этом отмечается, что если клиент решит перевести бумаги к другому брокеру, перевод будет «подлежать дополнительной проверке».

Ранее Каймановы острова заморозили активы россиян на сумму 7,3 млрд долларов. Они поддержали введенные Великобританией санкции и применили их к 800 физическим и юридическим лицам.

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