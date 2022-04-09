Первый крупный банк из ЕС отказался от клиентов из рф — Finance.ua
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0 800 307 555

Первый крупный банк из ЕС отказался от клиентов из рф

Сегодня 14:33Фондовый рынок
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Первый крупный банк из ЕС отказался от клиентов из рфПервый крупный банк из ЕС отказался от клиентов из рф
Датский Saxo Bank с 6 июня закроет все брокерские счета клиентов из России. Банк занимается брокерскими услугами и инвестициями.
Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на сообщения в профильных чатах и источниках. Если до 6 июня россияне сами не выводят свои деньги из банка, Saxo переведет все их средства на счета, которые были указаны ранее.
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Как отмечает инвестиционный консультант Алина Ананьева, ограничения распространяются на граждан беларуси. При этом если гражданин россии или граждане имеют резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.
В банке отмечают, что он был «вынужден воспользоваться своим правом прекратить работу». При этом отмечается, что если клиент решит перевести бумаги к другому брокеру, перевод будет «подлежать дополнительной проверке».
Ранее Каймановы острова заморозили активы россиян на сумму 7,3 млрд долларов. Они поддержали введенные Великобританией санкции и применили их к 800 физическим и юридическим лицам.

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По материалам: Обозреватель
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