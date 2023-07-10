Первый кроссовер от Huawei с 550 лошадиными силами и запасом хода 1000 км появился в Украине — Finance.ua
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Первый кроссовер от Huawei с 550 лошадиными силами и запасом хода 1000 км появился в Украине

Фондовый рынок
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Первый кроссовер от Huawei с 550 лошадиными силами и запасом хода 1000 км появился в Украине
Первый кроссовер от Huawei с 550 лошадиными силами и запасом хода 1000 км появился в Украине
Новый Huawei Seres SF5 богато оснащен, а его салон украшен кожей и деревом. Мощный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с, пишет u-news.com.ua
В Киеве появился новый Seres SF5. Китайский кроссовер — первая модель автомобиля от Huawei. Снимки автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.
Среднеразмерный кроссовер Huawei Seres SF5 был презентован в 2021 году. На украинском рынке модель стоит примерно от 35 000 долларов.
Китайский кроссовер Huawei Seres SF5 отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным «носом», плавными обводами кузова и наклонной крышей. Оригинально выглядят L-образные ходовые огни.

Размеры Huawei Seres SF5:

  • длина — 4700 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • высота — 1625;
  • колесная база — 2875 мм;
  • объем багажника — 367 л.
Новый Huawei Seres SF5 позиционируется как премиальная модель, поэтому его салон украшен кожей и деревом, предусмотрен электропривод сидений, виртуальная приборная панель и большой портретный тачскрин.
Кроссовер Huawei Seres SF5 предложен исключительно в гибридном исполнении.
Колеса вращают два электромотора общей мощностью 550 л. с., а 1,5-литровая бензиновая четверка служит генератором и производит электричество.
Автомобиль Huawei разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и тратит в среднем 6,8 л/100 км. Большая батарея на 35 кВт∙ч позволяет проехать 180 км в электрическом режиме. Суммарный же запас хода на бензине и электротяге составляет 1000 км.
По материалам:
Finance.ua
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