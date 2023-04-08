Первый британский город ввел «туристический налог» — Finance.ua

Первый британский город ввел «туристический налог» Сегодня 06:12 — Мир

Первый британский город ввел «туристический налог»

Манчестер станет первым британским городом, который будет взимать туристический сбор. Город на северо-западе Англии ввел такую плату с 1 апреля 2023 года.

Об этом сообщает Euronews Travel

Туристическая плата будет взиматься в Манчестере со всех посетителей, останавливающихся в апартаментах, гостиницах или гостевых домах в центре города. Доходы от «Городского сбора с посетителей» будут инвестированы в культурные и туристические инициативы. Средства будут использованы для улучшения чистоты улиц и туристического опыта.

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Ожидается, что туристический сбор будет приносить около 3 миллионов фунтов стерлингов (3,4 миллиона евро) в год.

Сколько придется платить туристам в Манчестере

Туристический сбор в Манчестере будет достаточно небольшой и составит 1 фунт стерлингов (1,14 евро) за проживание в номере одну ночь. Он будет относиться ко всем гостиницам и квартирам с обслуживанием в центре города с годовой арендной стоимостью 75 000 фунтов стерлингов (85 000 евро) или более.

Размещение в заранее определенной зоне проживания в Манчестере подлежит оплате. В настоящее время зона включает 73 объекта, преимущественно в пределах Манчестера и Солфордской внутренней кольцевой дороги. Сбор будут платить владельцы жилья. Она будет автоматически применяться ко всем новым объектам недвижимости в этой зоне.

Манчестер ежегодно принимает более миллиона иностранных посетителей. Это третий по популярности туристический город Великобритании после Лондона и Эдинбурга. По данным местных властей, туризм ежегодно приносит экономике города 7,5 млрд фунтов (8,5 млрд евро).

Туристический сбор вводится на фоне быстрого роста гостиничного сектора города.

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