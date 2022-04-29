Первые 6 предприятий Луганской области возобновили деятельность в безопасных регионах страны — Finance.ua

По программе релокации Министерством экономики прорабатывается более тысячи заявок из областей страны, где продолжаются боевые действия. Безопасные регионы активно принимают к себе предприятия из Луганской области.
Об этом сообщил руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Пока официально переместили свои производственные мощности шесть представителей бизнес-среды нашей области.
Среди них три представителя Северодонецка и три других общин. Им нашли новые помещения для оборудования и техники, помогли обеспечить работой трудовые коллективы.
Эти предприятия из Луганской области размещены в Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.
Они занимаются предоставлением медицинских услуг, разработкой программного обеспечения, транспортировкой зерновых культур, шиномонтажом. Также это заведения общепита.