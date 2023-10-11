Первые 5 тысяч FPV-дронов от операции «Единство» уже доставлены в Украину, — Федоров Сегодня 16:39 — Казна и Политика

Первая партия более 5000 дронов-камикадзе уже в Украине. Ее приобрели благодаря Операции «Единство» — совместному сбору UNITED24, фонда «Вернись живым» и monobank, сообщил Вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Дальше дроны дополнят боеприпасами украинского производства и передадут Силам обороны. Всего FPV-дронов будет 10 000», — сообщил Федоров.

Крупнейший частный донатный проект получил при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

«FPV-дроны кардинально изменили ход боевых действий, и нашим Вооруженным Силам важно иметь преимущество над врагом в количестве дронов, их качестве и мастерстве операторов. Мы рады быть крупнейшим частным донором проекта «Операция «Единство» и верим, что это поможет ВСУ эффективно уничтожать технику противника», — подчеркнул президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, при содействии Favbet Foundation проект Операция «Единство» получил 10 млн грн на закупку FPV-дронов с боекомплектом.

Ранее также приобретено 53 новых внедорожника для ударных рот «Армии дронов».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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