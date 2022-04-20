Первые 250 переселенцев поселились в модульном городке во Львове (фото) — Finance.ua
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Первые 250 переселенцев поселились в модульном городке во Львове (фото)

Сегодня 09:48Недвижимость
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Первые 250 переселенцев поселились в модульном городке во Львове, пишет Пенсионный курьер.
Поселок построили всего за две недели. А уже вчера в дома заселили людей, вынужденных эвакуироваться в город из-за активных боевых действий в их регионах. Это семьи с детьми из Мариуполя, Бучи, Донецка и других городов.
Первые 250 переселенцев поселились в модульном городке во Львове (фото)
Городок на улице Уласа Самчука состоит из 88 домов, рассчитанных на 350 человек. Дома полностью оборудованы всем необходимым: здесь есть кровати, шкафы, матрасы и наволочки. Рядом установлены душевые кабинки, туалеты, столовая и медпункт.
Модульные дома — подарок Львову от польского правительства. Его открытие посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Первые 250 переселенцев поселились в модульном городке во Львове (фото)
Сейчас во Львове планируют обустроить еще два таких городка. Один из них начали возводить 13 апреля, а в районе улиц Научная — И. Пулюя установят 120 домов. В районе улицы Тракт Глинянский будет отдельный городок для беременных женщин с деревянными домиками хостельного типа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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