Первое судно с украинским зерном прибыло в Африку — Finance.ua

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Первое судно с украинским зерном прибыло в Африку

Аграрный рынок
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Первое судно с украинским зерном прибыло в Африку
Первое судно с украинским зерном прибыло в Африку
Первое зафрахтованное ООН судно с 23 тысячами тонн украинской пшеницы прибыло в Африку.
Об этом Министерство инфраструктуры Украины сообщает в Фейсбуке.
Сегодня балкер Brave Commander, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, прибыл в Джибути. На его борту 23 тысячи тонн пшеницы, которая после разгрузки будет доставлена потребителям в Эфиопии.
«С момента подписания „зерновой инициативы“ мы понимали глобальную продовольственную ответственность Украины перед миром, особенно перед странами Африки и Азии, которые находятся в состоянии гуманитарной катастрофы. Именно поэтому в тесном сотрудничестве с ООН мы уже отправили два судна с более чем 50 тысяч тонн агропродукции для помощи населению Эфиопии и Йемена. Мы со своей стороны обеспечиваем максимально быстрый и эффективный процесс приема, загрузки и отправки этих судов. Для нас такие перевозки являются безоговорочным приоритетом. Продолжаем работать со Всемирной продовольственной программой ООН по наращиванию объемов продовольственной помощи. Благодарен партнерам за сотрудничество», — отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
В мининфраструктуре напомнили, что балкер Brave Commander отправился из порта «Южный» 16 августа.
Кроме того, уже сегодня из порта «Южный» отправилось второе судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. На борту балкера Karteria 37,5 тыс. т пшеницы для нужд населения Йемена.
В ходе реализации Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции уже 61 судно отправилось из украинских портов. На их борту около 1,5 млн тонн продовольствия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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