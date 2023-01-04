Первое размещение облигаций в 2023 году: Минфин привлек только миллиард — Finance.ua
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Первое размещение облигаций в 2023 году: Минфин привлек только миллиард

Фондовый рынок
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Министерство финансов на аукционах во вторник, 3 января, привлекло от размещения военных облигаций 1,078 млрд гривен и повысило ставки облигаций со сроком погашения 1,5 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«Первые аукционы ОВГЗ Нового 2023 года принесли более миллиарда гривен!» — говорится в сообщении.
Так, от размещения облигаций со сроком погашения 1,5 года удалось привлечь 1,077 млрд гривен, ставки выросли с 19% до 19,25%.
От размещения двухлетних облигаций привлекли всего 600 тыс. гривен.
«Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами», — подчеркнули в Минфине.
По материалам:
Економічна Правда
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