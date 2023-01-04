Первое размещение облигаций в 2023 году: Минфин привлек только миллиард — Finance.ua

Первое размещение облигаций в 2023 году: Минфин привлек только миллиард Сегодня 13:00 — Фондовый рынок

Министерство финансов на аукционах во вторник, 3 января, привлекло от размещения военных облигаций 1,078 млрд гривен и повысило ставки облигаций со сроком погашения 1,5 года.

«Первые аукционы ОВГЗ Нового 2023 года принесли более миллиарда гривен!» — говорится в сообщении.

Так, от размещения облигаций со сроком погашения 1,5 года удалось привлечь 1,077 млрд гривен, ставки выросли с 19% до 19,25%.

От размещения двухлетних облигаций привлекли всего 600 тыс. гривен.

«Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами», — подчеркнули в Минфине.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.