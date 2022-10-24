Первое полугодие Укрпочта закончила с убытком 0,5 млрд гривен — Finance.ua

Первое полугодие Укрпочта закончила с убытком 0,5 млрд гривен Сегодня 05:31 — Фондовый рынок

Первое полугодие Укрпочта закончила с убытком 0,5 млрд гривен

Январь-июнь 2022 года акционерное общество «Укрпочта» закончило с убытком в размере 514,822 млн гривен против 7,342 млн гривен прибыли за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании.

По результатам первого полугодия чистый доход Укрпочты уменьшился на 12,6% или на 0,668 млрд гривен до 4,651 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним, в 2021 году по сравнению с 2020 годом «Укрпочта» снизила чистую прибыль на 0,8%, или на 1,5 млн гривен до 183,5 млн гривен, увеличив чистый доход на 22%, или на 2 млрд гривен до 11,2 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

в сентябре акционерное общество «Укрпочта» выплатило 12,4 млн гривен помощи от государства украинцам, которые эвакуировались поездами из зоны боевых действий.

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Українські Новини По материалам:

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