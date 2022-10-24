Первое полугодие Укрпочта закончила с убытком 0,5 млрд гривен — Finance.ua
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Первое полугодие Укрпочта закончила с убытком 0,5 млрд гривен

Фондовый рынок
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Первое полугодие Укрпочта закончила с убытком 0,5 млрд гривен
Первое полугодие Укрпочта закончила с убытком 0,5 млрд гривен
Январь-июнь 2022 года акционерное общество «Укрпочта» закончило с убытком в размере 514,822 млн гривен против 7,342 млн гривен прибыли за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в сообщении компании.
По результатам первого полугодия чистый доход Укрпочты уменьшился на 12,6% или на 0,668 млрд гривен до 4,651 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Напомним, в 2021 году по сравнению с 2020 годом «Укрпочта» снизила чистую прибыль на 0,8%, или на 1,5 млн гривен до 183,5 млн гривен, увеличив чистый доход на 22%, или на 2 млрд гривен до 11,2 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

  • в сентябре акционерное общество «Укрпочта» выплатило 12,4 млн гривен помощи от государства украинцам, которые эвакуировались поездами из зоны боевых действий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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