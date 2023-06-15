Первая в своем роде: в Израиле представили систему перехвата гиперзвуковых ракет Sky Sonic (фото) — Finance.ua

Первая в своем роде: в Израиле представили систему перехвата гиперзвуковых ракет Sky Sonic (фото) Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Первая в своем роде: в Израиле представили систему перехвата гиперзвуковых ракет Sky Sonic (фото)

В Израиле представили первую в своем роде систему гиперзвукового перехвата ракет Sky Sonic. Уникальную разработку создала оборонная технологическая фирма Rafael.

Об этом сообщает The Times оf Israel . Систему Sky Sonic разрабатывали в течение трех лет. Позже ее покажут на Парижском авиасалоне.

Компания только недавно получила разрешение Министерства обороны на разглашение этой системы.

«Sky Sonic является большим технологическим скачком в области гиперзвуковой противоракетной обороны. Разработанная с исключительной маневренностью и высокой скоростью, она эффективно нейтрализует двигающиеся со скоростью гиперзвуковые ракеты, более чем в пять раз превышающие скорость звука с непревзойденной точностью и незаметностью», — сказано в сообщении.

Компания пока не называет сроки, когда ракета будет готова к использованию, но заявила, что в ближайшее время проведет первые испытательные полеты.

Экс-министр Юваль Штайниц, являющийся председателем правления Rafael, сказал, что компания несколько лет назад определила потенциальную угрозу гиперзвуковых ракет и начала научно-исследовательское мероприятие.

«Мы следим за развитием событий и угрозами, возникающими в текущем контексте безопасности, и разрабатываем самые передовые системы защиты», — сказал он.

По его словам, уже используемая израильскими военными система ПВО средней дальности David Sling технически может бороться с гиперзвуковыми ракетами, но новая система разработана специально для противодействия этой угрозе.

«Проект Sky Sonic — это инновационная, уникальная в своем роде разработка для угрозы гиперзвукового оружия», — подчеркнул Штайниц.

Отмечается, что гиперзвуковое оружие, летящее со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, может создать серьезные проблемы для систем противоракетной обороны из-за своей скорости и маневренности.

Как известно, большинство систем противовоздушной обороны работают на высоте до 20 километров, а противоракетные системы перехватывают цели вне земной атмосферы, как правило, на высоте более 70 километров.

Система Sky Sonic предназначена для перехвата гиперзвуковых угроз в диапазоне высот 20−70 километров, где приближающаяся ракета, скорее всего, будет маневрировать, чтобы не быть сбитой традиционными средствами ПВО.

В Rafael заявили, что США уже проявили интерес к Sky Sonic.

Обозреватель По материалам:

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