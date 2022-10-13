Первая в мире: ПАСЕ приняла резолюцию по признанию россии террористическим режимом — Finance.ua

Первая в мире: ПАСЕ приняла резолюцию по признанию россии террористическим режимом Сегодня 14:50

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой рф назвали террористическим режимом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В издании отметили, что резолюция была принята единогласно.

За принятие резолюции проголосовали 99 членов-депутатов, присутствовавших в зале, один воздержался.

Напомним, что 13 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия ПАСЕ. На ней был представлен документ под названием «Дальнейшая эскалация агрессии российской федерации против Украины».

В нем указывается, что «эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление само по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности».

В резолюцию была внесена поправка, предлагавшая «объявить российскую федерацию террористическим режимом». Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.

В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.

ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей россию государством-террористом.

Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский, призвавший поддержать резолюцию.

Глава страны в четверг выступил на сессии ПАСЕ по видеосвязи и подчеркнул, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая признала россию государством-террористом.

"россия хочет говорить только на языке террора. И это факт. Этот факт надо признавать на всех уровнях. Политически, юридически и на поле боя в Украине, и поддержкой наших оборонных возможностей.

«Я благодарю вас за то, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая именно так определяет россию как государство-террориста», — сказал Зеленский.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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