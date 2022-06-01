Первая в мире криптополиция начнет работу в июне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Первая в мире криптополиция начнет работу в июне

Сегодня 23:32Технологии&Авто
35
Первая в мире криптополиция начнет работу в июнеПервая в мире криптополиция начнет работу в июне
Комитет по цифровым активам, первый в мире регулятор министерского уровня, приступит к работе в июне, по сообщению корейского издания newspim.com.
Правительство Южной Кореи ускорит начало работы нового органа по контролю за криптосектором как прямой ответ на инцидент с UST и Luna.
Комитет будет действовать отдельно от существующего Комитета финансовых услуг (FSC) и Службы финансового надзора (FSS), двух главных финансовых регуляторов страны. FSC занимается сектором в целом и помогает формировать политику, тогда как FSS следит за криптобиржами.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

31 мая Правительство расширит и реорганизует действующие отделения государственных органов в составе Комитета по цифровым активам, сообщает СМИ со ссылкой на источники.
«Работа Комитета по цифровым активам начнется сразу после инаугурации нового главы Комиссии по финансовым услугам», — заявил представитель правящей партии.
Комитет станет одним из первых специализированных крипторегулирующих органов в мире и возьмет на себя единоличную ответственность за контроль над всем сектором, хотя передача полномочий FSC и FIU будет осуществляться поэтапно.
По материалам: Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.