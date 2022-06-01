Первая в мире криптополиция начнет работу в июне — Finance.ua

Комитет по цифровым активам, первый в мире регулятор министерского уровня, приступит к работе в июне, по сообщению корейского издания newspim.com.
Правительство Южной Кореи ускорит начало работы нового органа по контролю за криптосектором как прямой ответ на инцидент с UST и Luna.
Комитет будет действовать отдельно от существующего Комитета финансовых услуг (FSC) и Службы финансового надзора (FSS), двух главных финансовых регуляторов страны. FSC занимается сектором в целом и помогает формировать политику, тогда как FSS следит за криптобиржами.
31 мая Правительство расширит и реорганизует действующие отделения государственных органов в составе Комитета по цифровым активам, сообщает СМИ со ссылкой на источники.
«Работа Комитета по цифровым активам начнется сразу после инаугурации нового главы Комиссии по финансовым услугам», — заявил представитель правящей партии.
Комитет станет одним из первых специализированных крипторегулирующих органов в мире и возьмет на себя единоличную ответственность за контроль над всем сектором, хотя передача полномочий FSC и FIU будет осуществляться поэтапно.