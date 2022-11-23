Период пребывания в плену засчитают в страховой стаж для пенсий — Finance.ua
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Период пребывания в плену засчитают в страховой стаж для пенсий

Казна и Политика
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Пенсионный фонд Украины напоминает, что законом установлены гарантии социальной и правовой защиты прав граждан, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
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В частности, внесены изменения в ст. 11, 20, 24 Закона Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и определены гарантии пенсионного обеспечения таких граждан в части исчисления стажа и уплаты страховых взносов.
Граждане Украины, в отношении, которых согласно Закону Украины № 2010-ІХ установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Страховые взносы за них за весь период лишения личной свободы и в течение шести месяцев после увольнения уплачиваются в порядке и сроках, определенных Правительством, за счет средств государственного бюджета.
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Период лишения личной свободы будет засчитываться в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту, а также в страховой стаж работы с вредными условиями, дающий право на назначение пенсии на льготных условиях и в льготных размерах.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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