Переводы Western Union для клиентов ПУМБ становятся еще доступнее — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Переводы Western Union для клиентов ПУМБ становятся еще доступнее Сегодня 15:30 — Финтех и Карты

Переводы Western Union для клиентов ПУМБ становятся еще доступнее

Теперь получить переводы системы Western Union станет еще удобнее — достаточно загрузить мобильное приложение ПУМБ Online:

• В приложении ПУМБ Online в разделе «Платежи» необходимо выбрать пункт «Международные переводы»

• Выбрать систему Western Union

• Ввести контрольный номер перевода

• Заполнить информацию по переводу и выбрать карту

• Подтвердить принятие заявки на обработку ОТР паролем

Также, переводы Western Union можно получить в ближайшем отделении ПУМБ. Для получения перевода в отделении банка необходимо найти ближайшее отделение ПУМБ (рекомендуем воспользоваться картой отделений на сайте ПУМБ или в приложении) и сообщить кассиру контрольный номер системы переводов Western Union. Во время визита в отделение необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напоминаем, что клиенты ПУМБ могут получить денежную помощь от международных организаций (ООН, Красный Крест) в мобильном приложении ПУМБ Online (международные системы переводов Western Union и MoneyGram), с помощью оператора горячей линии (перевод MoneyGram) или в ближайшем отделении ПУМБ (Western Union и MoneyGram)

Детальнее о системах международных переводов — на сайте банка.

ПУМБ По материалам:

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