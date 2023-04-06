Переводы Western Union для клиентов ПУМБ становятся еще доступнее — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Переводы Western Union для клиентов ПУМБ становятся еще доступнее
Теперь получить переводы системы Western Union станет еще удобнее — достаточно загрузить мобильное приложение ПУМБ Online:
• В приложении ПУМБ Online в разделе «Платежи» необходимо выбрать пункт «Международные переводы»
• Выбрать систему Western Union
• Ввести контрольный номер перевода
• Заполнить информацию по переводу и выбрать карту
• Подтвердить принятие заявки на обработку ОТР паролем
Также, переводы Western Union можно получить в ближайшем отделении ПУМБ. Для получения перевода в отделении банка необходимо найти ближайшее отделение ПУМБ (рекомендуем воспользоваться картой отделений на сайте ПУМБ или в приложении) и сообщить кассиру контрольный номер системы переводов Western Union. Во время визита в отделение необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Напоминаем, что клиенты ПУМБ могут получить денежную помощь от международных организаций (ООН, Красный Крест) в мобильном приложении ПУМБ Online (международные системы переводов Western Union и MoneyGram), с помощью оператора горячей линии (перевод MoneyGram) или в ближайшем отделении ПУМБ (Western Union и MoneyGram)
Детальнее о системах международных переводов — на сайте банка.
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