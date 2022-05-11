Переводы от ООН: как не наткнуться на мошенников — Finance.ua
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Переводы от ООН: как не наткнуться на мошенников

Сегодня 19:30Криминал
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Секретариат Кабинета министров недавно сообщил о еще одной схеме мошенничества.
Злоумышленники создали на сайте, замаскированном под правительственный портал, страницу «Государственные услуги онлайн» и подрубрику по выплате украинцам денег от ООН.
Для подтверждения такого якобы «перевода» необходимо уплатить государственную пошлину в определенном размере.
"Отмечаем, что на Едином веб-портале органов исполнительной власти (https://www.kmu.gov.ua) указанных услуг нет.
Отдельно обращаем внимание, что при получении помощи или переводе средств государственная пошлина не уплачивается", — говорится в сообщении.

Как уберечься

Принцип такой же, как и с другими фишинговыми сайтами. Вот еще несколько советов от киберполиции:
  • получайте информацию, особенно в отношении финансовых выплат, только из официальных источников;
  • внимательно проверяйте URL-адрес сайта, один незаметный символ может означать, что вы попали на фишинговый ресурс;
  • не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах;
  • если же финансовая информация разглашена, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.
Читайте больше в нашем материале -
Деньги от ООН: как не попасться на мошеннические схемы

Мошенничество во время войны: схемы, действующие сейчас

По материалам: Finance.ua
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