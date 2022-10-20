Переводы MoneyGram для клиентов ПУМБ становятся еще доступнее — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Переводы MoneyGram для клиентов ПУМБ становятся еще доступнее Сегодня 18:31 — Личные финансы

Переводы MoneyGram для клиентов ПУМБ становятся еще доступнее

С октября клиенты Первого Украинского Международного Банка ( ПУМБ ) смогут получать переводы системы MoneyGram с помощью мобильного приложения ПУМБ Online.

Получить перевод в приложении очень просто:

1. В разделе «Платежи» необходимо выбрать пункт «Международные переводы»

2. Выбрать систему MoneyGram

3. Ввести контрольный номер перевода

4. Проверить информацию и выбрать карту

5. Подтвердить получение перевода ОТР-паролем

Также, напоминаем, что перевод MoneyGram можно получить на горячей линии по телефону: +38 044 290 7 290 или в ближайшем отделении ПУМБ.

Для получения перевода по телефону необходимо обратиться на горячую линию и оставить заявку на получение перевода MoneyGram, указав номер перевода, страну отправления, сумму и валюту перевода. Заявку может оставить только получатель перевода.

Для получения перевода в отделении банка необходимо найти ближайшее отделение ПУМБ (рекомендуем воспользоваться картой отделений на сайте ПУМБ или в приложении) и сообщить оператору контрольный номер системы перевода MoneyGram. Во время визита в отделение необходимо иметь документ, удостоверяющий личность клиента.

Больше информации об условиях и возможностях получения переводов MoneyGram в ПУМБ — на странице системы

Переводы системы MoneyGram являются срочными денежными переводами, выплата доступна в любом пункте партнера системы. Для отправки перевода отправителю необходимо указать ФИО получателя латиницей и страну получения перевода.

Справка:

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) — ровесник независимой Украины. ПУМБ — это крупный и надежный частный банк, стремящийся быть финансовым советником и помощником, как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов, предусматривающий клиентские ожидания и потребности и предлагающий эффективные решения. ПУМБ входит в список НБУ системно важных банков страны. ПУМБ — один из 5 банков, уполномоченных на хранение запасов наличных НБУ. Банку доверяет более 1,8 млн клиентов — физических лиц и почти 97 тыс. корпоративных клиентов. ПУМБ уже более 30 лет выполняет все обязательства перед клиентами, государством и сотрудниками и, несмотря на войну, продолжает своевременно выплачивать депозиты и другие выплаты согласно условиям договоров. Надежность банковских вкладов в августе 2022 года была подтверждена независимым рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» на уровне «5» (наивысшая надежность).

Система переводов MoneyGram является одной из самых больших в мире, партнерская сеть насчитывает более 400 тыс. пунктов в 200 странах, что позволяет клиентам помогать родным и близким по всему миру. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, MoneyGram реализовала выплату помощи переселенцам от благотворительных организаций:

IFRC URCS RED ROSE LIMITED

IMC RED ROSE CPS



IRC RED ROSE LIMITED



LIMITED RED ROSE CPS



ZOA RED ROSE LIMITED



ПУМБ По материалам:

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