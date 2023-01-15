Переселенец желает уволиться с предприятия в зоне боевых действий: как это сделать — Finance.ua
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Переселенец желает уволиться с предприятия в зоне боевых действий: как это сделать

Личные финансы
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Переселенец желает уволиться с предприятия в зоне боевых действий: как это сделать
Переселенец желает уволиться с предприятия в зоне боевых действий: как это сделать
В связи с ведением боевых действий в районах, в которых расположено предприятие, учреждение, организация, и существованием угрозы жизни и здоровью работника он может расторгнуть трудовой договор, обратившись к работодателю с соответствующим заявлением или в Центр занятости по месту жительства.
Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по труду.
Также внутренне перемещенное лицо, не имевшее возможности прекратить трудовой договор по предыдущему месту жительства, для получения статуса безработного вправе прекратить такой трудовой договор в одностороннем порядке, подав в центр занятости по месту жительства заявление на имя работодателя о прекращении трудового договора.
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Датой прекращения трудового договора является день, следующий за днем подачи такого заявления.
Центр занятости по месту жительства внутренне перемещенного лица в день прекращения трудового договора уведомляет об этом:
  • работодателя (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными). В случае если у таких лиц не расторгнуты трудовые договоры с работодателем, находящимся на неподконтрольной территории или относительно которого отсутствует информация о местонахождении, заявление хранится в территориальном органе центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, на подконтрольной территории до момента деоккупации (разблокировки) соответствующих территорий, после чего в течение 7 календарных дней уведомляет работодателя (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными);
  • территориальный орган Пенсионного фонда Украины;
  • территориальный орган Государственной налоговой службы.
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Взятое на учет внутренне перемещенное лицо, не имеющее документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получает статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре. До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате (доходе), страховом стаже пособие по безработице таким лицам назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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