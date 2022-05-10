Переселенцы смогут получать компенсации за уход за человеком по новому месту пребывания — Finance.ua
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Переселенцы смогут получать компенсации за уход за человеком по новому месту пребывания

Сегодня 20:03Казна и Политика
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Зарегистрированные внутренние переселенцы, прибывшие в безопасные регионы вместе с лицом, за которым осуществляют постоянный уход, смогут получать компенсации за такой уход.
Соответствующее решение принял Кабмин.
Для расчета среднемесячного совокупного дохода «непрофессионального помощника» будут брать доходы за один квартал, предшествующий месяцу, являющемуся предыдущим к месяцу предоставления согласия осуществлять уход на непрофессиональной основе.
При этом информация о доходах будет получаться автоматизированно.
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Кабмин также утвердил формы документов, необходимых для назначения компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на профессиональной основе.
Соответствующие изменения внесены в постановления Кабмина № 859 от 23.09.2020 и № 1040 от 06.10.2021.
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По материалам: Finance.ua
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