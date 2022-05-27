Переселенцы из восьми общин Сумской области получили право на государственные выплаты — Finance.ua

Переселенцы из восьми общин Сумской области получили право на государственные выплаты

Сегодня 17:26 — Личные финансы

Перечень внутриперемещенных лиц, имеющих право на получение государственных выплат на проживание, снова увеличили.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о ежемесячной помощи в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Согласно обновленному перечню, право на такие выплаты получили переселенцы из восьми территориальных общин Сумской области:

Конотопский район — Новослободская сельская территориальная громада;

Ахтырский район — Великописаревская поселковая территориальная громада;

Сумской район — Белопольская городская, Краснопольская поселковая и Юнаковская сельская территориальные громады;

Шосткинский район — Эсманьская поселковая территориальная громада.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день выплаты ВПЛ будут получать жители 300 громад 8 областей Украины:

Днепропетровской (6 громад),

Донецкой (66 громад),

Запорожской (61 громада),

Луганской (37 громад),

Николаевской (22 громады),

Харьковской (51 громада),

Херсонской (49 громад),

Сумской (8 громад).

Справка Finance.ua

кроме государственной помощи, внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, реализуемую совместно с Правительством Украины. Список организаций, где можно получить такую помощь, можно найти по ссылке;

украинцы могут оформить справку внутриперемещенного лица и социальные выплаты в приложении «Дія» для себя и своих детей. Услуга доступна для граждан, переместившихся с территорий, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.



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