Переселенцы из восьми общин Сумской области получили право на государственные выплаты — Finance.ua
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Переселенцы из восьми общин Сумской области получили право на государственные выплаты

Сегодня 17:26Личные финансы
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Перечень внутриперемещенных лиц, имеющих право на получение государственных выплат на проживание, снова увеличили.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Речь идет о ежемесячной помощи в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Согласно обновленному перечню, право на такие выплаты получили переселенцы из восьми территориальных общин Сумской области:
  • Конотопский район — Новослободская сельская территориальная громада;
  • Ахтырский район — Великописаревская поселковая территориальная громада;
  • Сумской район — Белопольская городская, Краснопольская поселковая и Юнаковская сельская территориальные громады;
  • Шосткинский район — Эсманьская поселковая территориальная громада.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день выплаты ВПЛ будут получать жители 300 громад 8 областей Украины:
  • Днепропетровской (6 громад),
  • Донецкой (66 громад),
  • Запорожской (61 громада),
  • Луганской (37 громад),
  • Николаевской (22 громады),
  • Харьковской (51 громада),
  • Херсонской (49 громад),
  • Сумской (8 громад).

Справка Finance.ua

  • кроме государственной помощи, внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, реализуемую совместно с Правительством Украины. Список организаций, где можно получить такую помощь, можно найти по ссылке;
  • украинцы могут оформить справку внутриперемещенного лица и социальные выплаты в приложении «Дія» для себя и своих детей. Услуга доступна для граждан, переместившихся с территорий, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: Finance.ua
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