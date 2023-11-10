Пересечение границы по системе «Шлях»: сколько нарушителей выявили пограничники — Finance.ua

Пересечение границы по системе «Шлях»: сколько нарушителей выявили пограничники
С начала полномасштабного вторжения рф Государственная пограничная служба инициировала 607 уголовных производств в отношении лицензиатов системы «Шлях», способствовавших незаконному выезду мужчин за границу.
Об этом сообщил начальник Управления по борьбе с трансграничной преступностью Администрации ГНСУ Юрий Ковальчук.
«Самой распространенной схемой незаконного выезда за границу стало внесение данных в систему Укртрансбезопасности „шлях“. Мы провели соответствующий анализ лицензиатов, которые осуществляют такую деятельность, и увидели системные нарушения относительно того, что лица, трудоустроенные на ту или иную фирму, выезжают и не возвращаются в Украину. С начала полномасштабного вторжения мы начали 607 уголовных производств в отношении таких лицензиатов. 50 производств в прошлом году, а остальные — в этом году», — сказал он.
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Чиновник добавил, что с начала года пограничники обнаружили почти 8 800 человек, которые были незаконно внесены в систему «Шлях».
«В таких случаях мы информируем об этом правоохранительные органы, которые в рамках уголовных производств исследуют эти обстоятельства. Проведя анализ, мы установили более 2,5 тыс. лицензиатов системы „Шлях“, допустивших такие правонарушения. Эта информация была учтена, и 122 субъектам предпринимательской деятельности был прекращен доступ к системе „Шлях“. Пока они не имеют возможности осуществлять международные перевозки», — отметил Ковальчук.
Ковальчук рассказал, что остается распространенной незаконная переправка мужчин через «зеленые» участки границы. В настоящее время этим занимаются преимущественно жители приграничных населенных пунктов.
«Мы увидели тенденцию, что те, кто раньше способствовал незаконной переправке табачных изделий через границу в ЕС, с начала вооруженной агрессии переключились на переправку граждан», — добавил он.
По факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу начато 958 уголовных производств, из которых 507 были возбуждены в этом году. В результате 1187 человек получили уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Приговоры судов уже получили 125 человек. При этом наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет получили 25 осужденных.
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