Перерасчет пенсий: Украина задолжала пенсионерам 43 миллиарда из-за проигранных дел в судах — Finance.ua

Перерасчет пенсий: Украина задолжала пенсионерам 43 миллиарда из-за проигранных дел в судах Сегодня 08:02 — Казна и Политика

Перерасчет пенсий: Украина задолжала пенсионерам 43 миллиарда из-за проигранных дел в судах

Украина по решению судов обязана выплатить пенсионерам 43,1 млрд грн по более чем 330 тысячам проигранных делам. Об этом говорится в письме первого замминистра финансов Дениса Улютина в Кабинет министров, в котором тот предупреждает о ключевых рисках бюджета на 2023 год. Документ есть в распоряжении ЭП.

По данным Opendatabot, в первом квартале 2023 года средняя пенсия составляла около 5,2 тыс. грн в месяц.

Поэтому многие пенсионеры начали обращаться в суды с требованием пересчитать пенсию. При этом во многих случаях истцы выигрывали дела.

Суды обязывали государство не просто выплачивать увеличенный размер пенсий, но и производить их перерасчет за предыдущие периоды.

Долги

По подсчетам Минфина, на 1 марта 2023 г. по решению судов государство должно выплатить 43,1 млрд грн в 333,4 тыс. проигранных дел.

Только по военным пенсиям задолженность государства по решениям судов составляет около 22 млрд грн.

Сумма задолженности может возрасти

В ведомстве отмечают, что существуют высокие риски, что сумма задолженности возрастет, поскольку украинские суды, в частности Конституционный суд, могут принять новые решения не в пользу государства.

Справка Fiancne.ua:

в мае 2023 года около 600 тысяч пенсионеров получат дополнительную надбавку в 624 гривны. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Деньги получат украинцы, которые вышли на пенсию по возрасту, но работают и получают страховой стаж;

в Украине зарегистрировали новый законопроект о накопительных пенсиях. Согласно ему, «вторую пенсию» для украинцев по накопительной системе предлагается ввести уже в 2023 году. Первое время из зарплаты предлагают высчитывать по 1% от суммы. Вот что об этом известно.

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