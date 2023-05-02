Перерасчет пенсий: Украина задолжала пенсионерам 43 миллиарда из-за проигранных дел в судах — Finance.ua

Перерасчет пенсий: Украина задолжала пенсионерам 43 миллиарда из-за проигранных дел в судах
Украина по решению судов обязана выплатить пенсионерам 43,1 млрд грн по более чем 330 тысячам проигранных делам. Об этом говорится в письме первого замминистра финансов Дениса Улютина в Кабинет министров, в котором тот предупреждает о ключевых рисках бюджета на 2023 год. Документ есть в распоряжении ЭП.
По данным Opendatabot, в первом квартале 2023 года средняя пенсия составляла около 5,2 тыс. грн в месяц.
Поэтому многие пенсионеры начали обращаться в суды с требованием пересчитать пенсию. При этом во многих случаях истцы выигрывали дела.
Суды обязывали государство не просто выплачивать увеличенный размер пенсий, но и производить их перерасчет за предыдущие периоды.
Долги
По подсчетам Минфина, на 1 марта 2023 г. по решению судов государство должно выплатить 43,1 млрд грн в 333,4 тыс. проигранных дел.
Только по военным пенсиям задолженность государства по решениям судов составляет около 22 млрд грн.
Сумма задолженности может возрасти
В ведомстве отмечают, что существуют высокие риски, что сумма задолженности возрастет, поскольку украинские суды, в частности Конституционный суд, могут принять новые решения не в пользу государства.
Справка Fiancne.ua:
- в мае 2023 года около 600 тысяч пенсионеров получат дополнительную надбавку в 624 гривны. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Деньги получат украинцы, которые вышли на пенсию по возрасту, но работают и получают страховой стаж;
- в Украине зарегистрировали новый законопроект о накопительных пенсиях. Согласно ему, «вторую пенсию» для украинцев по накопительной системе предлагается ввести уже в 2023 году. Первое время из зарплаты предлагают высчитывать по 1% от суммы. Вот что об этом известно.
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