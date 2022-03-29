Переход на 2% налогообложение: у предпринимателей есть время до конца марта — Finance.ua

Переход на 2% налогообложение: у предпринимателей есть время до конца марта

Сегодня 15:02 — Личные финансы

Для вновь зарегистрированных субъектов срок для подачи заявления составляет 10 дней со дня регистрации. Избрание ставки в 2% является правом, а не обязанностью. Предприниматели, работающие на третьей группе со ставкой в 5%, по желанию могут и дальше работать без изменений.

Соответствующее объяснение обнародовала Государственная налоговая служба.

Что нужно знать? С 1 апреля и до отмены военного положения в Украине плательщиками единого налога третьей группы могут быть ФЛПы и хозяйствующие субъекты, если их доходы за календарный год не превышают 10 миллиардов гривен. При этом такие ФЛПы временно освободили от налога на прибыль, НДС и других платежей.

«В первый день приема заявлений на переход на уплату 2% единого налога налоговая служба приняла более 50 000 заявок», — отметил народный депутат Даниил Гетманцев.

Кому нельзя переходить на «упрощенку»?

Выбрать упрощенную систему со ставкой 2% не могут:

субъекты хозяйствования, которые организуют и проводят азартные игры, лотереи (кроме их распространения), пари;

субъекты хозяйствования, обменивающие иностранную валюту;

те, кто занимается производством, экспортом, импортом, продажей подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров и деятельности физлиц, связанной с розничной продажей пива, сидра, пери и столовых вин);

которые добывают или реализуют полезные ископаемые;

страховые брокеры и компании, банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, учреждения накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционные фонды и компании, регистраторы ценных бумаг;

подразделения юридического лица, не являющегося плательщиком единого налога;

физические и юридические лица — нерезиденты.

Заявку можно заполнить онлайн через электронный кабинет налогоплательщика. Форму заявления о праве на применение упрощенной системы налогообложения можно найти в меню «Ввод отчетности» по идентификатору J/F0102003.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.