Переговоры о возвращении москвы в «зерновые соглашения» не имеют смысла: коридор работает без рф — Finance.ua
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Переговоры о возвращении москвы в «зерновые соглашения» не имеют смысла: коридор работает без рф

Казна и Политика
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Переговоры о возвращении москвы в «зерновые соглашения» больше не имеют смысла, поскольку гуманитарный морской коридор успешно работает без рф.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. «Зерновой коридор нового формата успешно функционирует без участия государства-агрессора. С сентября 2023 года новым морским коридором, проложенным Украиной, воспользовались более 30 судов. Украина — ответственный поставщик продукции, который при любых обстоятельствах ищет пути обеспечения выполнения своих обязательств в рамках заключенных соглашений», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что успехи нового зернового коридора показывают, что россия была лишним звеном в Черноморской зерновой инициативе.
«Переговоры о возвращении москвы в „зерновые соглашения“, из которых она сама вышла, больше не имеют смысла. Успешное функционирование нового зернового коридора стало возможным благодаря Силам обороны Украины, которые вытеснили российский флот с северо-западной акватории Черного моря», — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.
В то же время Киев призывает партнеров усилить возможности судоходства в Черном море. В частности организовать патрулирование и траление морских вод, а также предоставить Украине дополнительные средства для защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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