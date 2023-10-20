Переговоры о возвращении москвы в «зерновые соглашения» не имеют смысла: коридор работает без рф — Finance.ua

Переговоры о возвращении москвы в «зерновые соглашения» не имеют смысла: коридор работает без рф Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Переговоры о возвращении москвы в «зерновые соглашения» больше не имеют смысла, поскольку гуманитарный морской коридор успешно работает без рф.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. «Зерновой коридор нового формата успешно функционирует без участия государства-агрессора. С сентября 2023 года новым морским коридором, проложенным Украиной, воспользовались более 30 судов. Украина — ответственный поставщик продукции, который при любых обстоятельствах ищет пути обеспечения выполнения своих обязательств в рамках заключенных соглашений», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что успехи нового зернового коридора показывают, что россия была лишним звеном в Черноморской зерновой инициативе.

«Переговоры о возвращении москвы в „зерновые соглашения“, из которых она сама вышла, больше не имеют смысла. Успешное функционирование нового зернового коридора стало возможным благодаря Силам обороны Украины, которые вытеснили российский флот с северо-западной акватории Черного моря», — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

В то же время Киев призывает партнеров усилить возможности судоходства в Черном море. В частности организовать патрулирование и траление морских вод, а также предоставить Украине дополнительные средства для защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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