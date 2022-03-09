Перечень сетей, в которых можно снять наличные на кассе при оплате картой (список) — Finance.ua

Перечень сетей, в которых можно снять наличные на кассе при оплате картой (список)

Сегодня 11:10 — Личные финансы

НБУ напоминает, что в случае острой необходимости наличные украинцы могут получить ее в предприятиях торговли.

«Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца)», — отмечает Нацбанк.

В подавляющем большинстве торговых партнеров доступна сумма к снятию в размере 6 000 грн, в случае наличия ограничений по максимальной сумме за операцию они указаны отдельно.

Фуд-ритейл

АТБ

Сильпо

ФОРА

ВАРУС

НОВУС (до 500 грн)

СИМ23 (до 2 000 грн)

ЛОТОК

ТОЧКА

Траш

FOZZY

ROSHEN (до 500 грн)

ЕВА (до 2000 грн)

АЗК

ОККО

WOG

УКРНАФТА (до 5 000 грн)

БРСМ-Нафта (до 500 грн)

Аптеки

Белая Ромашка

АНЦ

Список не окончательный и может дополняться.

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