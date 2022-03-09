Перечень сетей, в которых можно снять наличные на кассе при оплате картой (список) — Finance.ua

НБУ напоминает, что в случае острой необходимости наличные украинцы могут получить ее в предприятиях торговли.
«Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца)», — отмечает Нацбанк.
В подавляющем большинстве торговых партнеров доступна сумма к снятию в размере 6 000 грн, в случае наличия ограничений по максимальной сумме за операцию они указаны отдельно.