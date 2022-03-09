Перечень сетей, в которых можно снять наличные на кассе при оплате картой (список) — Finance.ua
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Перечень сетей, в которых можно снять наличные на кассе при оплате картой (список)

Сегодня 11:10Личные финансы
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НБУ напоминает, что в случае острой необходимости наличные украинцы могут получить ее в предприятиях торговли.
«Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (уточняйте возможную сумму выдачи на кассе торговца)», — отмечает Нацбанк.
В подавляющем большинстве торговых партнеров доступна сумма к снятию в размере 6 000 грн, в случае наличия ограничений по максимальной сумме за операцию они указаны отдельно.
Фуд-ритейл
АТБ
Сильпо
ФОРА
ВАРУС
НОВУС (до 500 грн)
СИМ23 (до 2 000 грн)
ЛОТОК
ТОЧКА
Траш
FOZZY
ROSHEN (до 500 грн)
ЕВА (до 2000 грн)
АЗК
ОККО
WOG
УКРНАФТА (до 5 000 грн)
БРСМ-Нафта (до 500 грн)
Аптеки
Белая Ромашка
АНЦ
Список не окончательный и может дополняться.

В НБУ сообщили, нужно ли вывозить наличные деньги за границу

По материалам: Finance.UA
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