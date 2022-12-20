PepsiCo начнет перевозить продукцию на 100 электрогрузовиках Tesla Semi уже в следующем году — Finance.ua
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PepsiCo начнет перевозить продукцию на 100 электрогрузовиках Tesla Semi уже в следующем году

Технологии&Авто
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PepsiCo начнет перевозить продукцию на 100 электрогрузовиках Tesla Semi уже в следующем году
PepsiCo начнет перевозить продукцию на 100 электрогрузовиках Tesla Semi уже в следующем году
Американский продуктовый производитель PepsiCo начнет использовать 100 электрогрузовиков Tesla Semi для транспортировки своих товаров уже в следующем году. Таким образом, компания станет первой, которая будет перевозить продукцию на грузовых электромобилях Tesla в крупных коммерческих масштабах, пишет Reuters.
Для этого PepsiCo установит четыре зарядные станции на 750 киловатт вблизи собственных мощностей в Модесто и Сакраменто Калифорнии. Оттуда компания будет сначала транспортировать электрогрузовиками снековую продукцию дочернего подразделения Frito-Lay, в частности, в сети Walmart и Kroger.

Планы PepsiCo по перевозке товаров на Tesla Semi

Ранее компания сообщала о расположении 15 грузовиков в Модесто и 21 в Сакраменто, поэтому пока непонятно, где именно будут использоваться остальные грузовые электромобили Tesla. Однако вице-президент продуктовой компании Майк О’Коннел сообщил, что PepsiCo намерена развернуть перевозку товаров с помощью Semi в центральной части США, а впоследствии и на восточном побережье страны.
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Напомним, что Илон Маск заявлял о промышленном выпуске Tesla Semi еще в 2019 году, однако планы пришлось перенести из-за сложностей с производством аккумуляторов в электрогрузовики.
Отмечается, что у грузовиков Semi запас хода в 805 километров. По какой цене PepsiCo приобрела 100 транспортных средств, пока не разглашается. В то же время, продуктовая компания получила государственный грант США в размере 15,4 миллиона долларов и федеральную субсидию в 40 тысяч долларов на каждую единицу электротранспорта, что помогло PepsiCo компенсировать значительную часть расходов на электрификацию.
По материалам:
Телеканал 24
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