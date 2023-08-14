Пентагон создал отдельную группу для внедрения искусственного интеллекта в стратегических целях — Finance.ua

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Пентагон создал отдельную группу для внедрения искусственного интеллекта в стратегических целях

Технологии&Авто
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Пентагон создал отдельную группу для внедрения искусственного интеллекта в стратегических целях
Пентагон создал отдельную группу для внедрения искусственного интеллекта в стратегических целях
Министерство обороны США объявило о создании Целевой рабочей группы по искусственному интеллекту Lima с целью внедрения и использования новейших технологий ИИ в стратегических целях.
Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Гикс, руководившая процессом создания нового подразделения.
«Создание рабочей группы Lima подчеркивает непоколебимое желание Минобороны лидировать в инновациях искусственного интеллекта», — отметила Гикс.
При этом, по ее словам, внимание будет фокусироваться на обеспечении национальной безопасности, минимизации рисков и ответственной интеграции новых технологий.
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«Будущее обороны заключается не только в применении передовых технологий, но и в предвидении и ответственности, а также в глубоком понимании более широких последствий для нашей нации», — отметила представитель Пентагона.
Предполагается, что группа Lima будет работать под руководством Главного офиса цифрового и искусственного интеллекта (CDAO). В партнерстве с разведывательным сообществом и другими правительственными учреждениями США рабочая группа поможет минимизировать риски и чрезмерные потребности в ресурсах, отметили в Минобороны США.

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По материалам:
Укрінформ
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