Пентагон создал отдельную группу для внедрения искусственного интеллекта в стратегических целях — Finance.ua

Пентагон создал отдельную группу для внедрения искусственного интеллекта в стратегических целях Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Пентагон создал отдельную группу для внедрения искусственного интеллекта в стратегических целях

Министерство обороны США объявило о создании Целевой рабочей группы по искусственному интеллекту Lima с целью внедрения и использования новейших технологий ИИ в стратегических целях.

Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Гикс, руководившая процессом создания нового подразделения.

«Создание рабочей группы Lima подчеркивает непоколебимое желание Минобороны лидировать в инновациях искусственного интеллекта», — отметила Гикс.

При этом, по ее словам, внимание будет фокусироваться на обеспечении национальной безопасности, минимизации рисков и ответственной интеграции новых технологий.

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«Будущее обороны заключается не только в применении передовых технологий, но и в предвидении и ответственности, а также в глубоком понимании более широких последствий для нашей нации», — отметила представитель Пентагона.

Предполагается, что группа Lima будет работать под руководством Главного офиса цифрового и искусственного интеллекта (CDAO). В партнерстве с разведывательным сообществом и другими правительственными учреждениями США рабочая группа поможет минимизировать риски и чрезмерные потребности в ресурсах, отметили в Минобороны США.

Укрінформ По материалам:

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