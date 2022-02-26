Пенсионный фонд обеспечивает своевременную выплату пенсий во время военного положения — Finance.ua

Пенсионный фонд обеспечивает своевременную выплату пенсий во время военного положения

Сегодня 14:02 — Личные финансы

В условиях военного положения финансирование пенсий за февраль 2022 года состоялось своевременно и в полном объеме, сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Пенсии, выплачиваемые через счета в банках, зачислены на счета получателей до 25 февраля в соответствии с графиком финансирования.

Также Пенсионный фонд перечислил в полном объеме средства на выплату пенсий, выплату и доставку которых по месту фактического проживания получателей осуществляет Укрпочта.

В то же время период такой доставки продлен до 28 февраля 2022 года из-за опасности для работы почтальонов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью