Пенсионный фонд обеспечивает своевременную выплату пенсий во время военного положения — Finance.ua
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Пенсионный фонд обеспечивает своевременную выплату пенсий во время военного положения

Сегодня 14:02Личные финансы
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В условиях военного положения финансирование пенсий за февраль 2022 года состоялось своевременно и в полном объеме, сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
Пенсии, выплачиваемые через счета в банках, зачислены на счета получателей до 25 февраля в соответствии с графиком финансирования.
Также Пенсионный фонд перечислил в полном объеме средства на выплату пенсий, выплату и доставку которых по месту фактического проживания получателей осуществляет Укрпочта.
В то же время период такой доставки продлен до 28 февраля 2022 года из-за опасности для работы почтальонов.
По материалам: Вечірній Київ
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