Пенсию жителям ВОТ и территорий боевых действий будут назначать независимо от даты обращения — Finance.ua

Пенсию жителям ВОТ и территорий боевых действий будут назначать независимо от даты обращения Сегодня 15:34 — Личные финансы

13 декабря ВРУ поддержала в І чтении законопроект № 8198 «О внесении изменения в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия».

Что изменится для пенсионеров

Как отмечено в пояснительной записке, одной из острых проблем для лиц, достигших пенсионного возраста или ставших лицами с инвалидностью и оказавшихся в оккупации, является назначение и получение пенсионных выплат.

Проблема в том, что лица, достигшие пенсионного возраста или ставшие лицами с инвалидностью и проживающие на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, по независимым от них причинам не могут непосредственно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины в связи с временной невозможностью осуществлять свои полномочия такими органами на временно оккупированных территориях. А через вебпортал электронных услуг ПФУ подать заявление и подтверждающие документы нет возможности в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернет-связи и мобильной связи.

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Что предлагают? Учитывая это, законопроектом предлагается временно, на период действия военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсию по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, назначать со дня, следующего за днем достижения лицом пенсионного возраста или соответственно установления инвалидности органами медико-социальной экспертизы, независимо от срока обращения за пенсией.

Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и территорий, временно оккупированных вооруженными формированиями рф, должен определить Кабинет Министров Украины.

В случае принятия настоящий Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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