Пенсию жителям ВОТ и территорий боевых действий будут назначать независимо от даты обращения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсию жителям ВОТ и территорий боевых действий будут назначать независимо от даты обращения

Личные финансы
8
13 декабря ВРУ поддержала в І чтении законопроект № 8198 «О внесении изменения в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия».

Что изменится для пенсионеров

Как отмечено в пояснительной записке, одной из острых проблем для лиц, достигших пенсионного возраста или ставших лицами с инвалидностью и оказавшихся в оккупации, является назначение и получение пенсионных выплат.
Проблема в том, что лица, достигшие пенсионного возраста или ставшие лицами с инвалидностью и проживающие на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, по независимым от них причинам не могут непосредственно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины в связи с временной невозможностью осуществлять свои полномочия такими органами на временно оккупированных территориях. А через вебпортал электронных услуг ПФУ подать заявление и подтверждающие документы нет возможности в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернет-связи и мобильной связи.
Читайте также
Что предлагают? Учитывая это, законопроектом предлагается временно, на период действия военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсию по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, назначать со дня, следующего за днем достижения лицом пенсионного возраста или соответственно установления инвалидности органами медико-социальной экспертизы, независимо от срока обращения за пенсией.
Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и территорий, временно оккупированных вооруженными формированиями рф, должен определить Кабинет Министров Украины.
В случае принятия настоящий Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.