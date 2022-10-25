Пенсия досрочно: предусмотрена ли она для ликвидаторов аварии на ЧАЭС — Finance.ua
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Пенсия досрочно: предусмотрена ли она для ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Личные финансы
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В украинском законодательстве предусмотрены отдельные категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно. В их числе и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Согласно ст. 55 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС дает право на снижение пенсионного возраста.
А именно:
  • лица, работавшие в зоне отчуждения с момента аварии до 1 июля 1986 независимо от количества рабочих дней, а с 1 июля 1986 до 31 декабря 1986 не менее пяти календарных дней, имеют право на снижение пенсионного возраста на 10 лет;
  • лица, работавшие в 1987 году в зоне отчуждения не менее 14 календарных дней — на 8 лет;
  • лица, работавшие с 1 июля 1986 года по 31 декабря 1986 года в зоне отчуждения от одного до пяти календарных дней, в 1987 году — от 10 до 14 календарных дней, в 1988 году — не менее 30 календарных дней, на действующих пунктах санитарной обработки и дезактивации техники или их строительстве не менее 14 календарных дней в 1986 году — на 5 лет.
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Кроме того, в прошлом году правительство повысило пенсию для лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Согласно изменениям, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца в результате Чернобыльской катастрофы должна выплачиваться полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода.
Размеры пенсии по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:
  • для І группы инвалидности — 6000 грн;
  • для ІІ группы — 4800 грн;
  • для ІІІ группы — 3700 грн;
  • для детей с инвалидностью — 3700 грн.
По материалам:
zn.ua
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