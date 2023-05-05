Пенсионный фонд Украины сообщил о финансировании пенсий в мае — Finance.ua

Пенсионный фонд Украины сообщил о финансировании пенсий в мае Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Как сообщил Пенсионный фонд Украины, по состоянию на 4 мая профинансировано:

5,7 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 2,9 млрд — через АО «Укрпочта», 2,8 млрд грн — через уполномоченные банки;

2,3 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;

1232,7 млн грн — на страховые выплаты, в том числе 226,4 млн грн — на оплату больничных.

В мае предоставлено 178 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен. Итого с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения — 579,10 гривен.

Размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера в соответствии с этим постановлением определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности закона, согласно которому пенсия назначена, времени назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории.

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