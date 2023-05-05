Пенсионный фонд Украины сообщил о финансировании пенсий в мае — Finance.ua
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Пенсионный фонд Украины сообщил о финансировании пенсий в мае

Казна и Политика
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Как сообщил Пенсионный фонд Украины, по состоянию на 4 мая профинансировано:
5,7 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 2,9 млрд — через АО «Укрпочта», 2,8 млрд грн — через уполномоченные банки;
  • 2,3 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;
  • 1232,7 млн грн — на страховые выплаты, в том числе 226,4 млн грн — на оплату больничных.
В мае предоставлено 178 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен. Итого с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения — 579,10 гривен.
Размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера в соответствии с этим постановлением определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности закона, согласно которому пенсия назначена, времени назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории.
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По материалам:
Finance.ua
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