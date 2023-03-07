Пенсионный фонд профинансировал выплату пенсий и других соцпомощей — Finance.ua
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Пенсионный фонд профинансировал выплату пенсий и других соцпомощей

Казна и Политика
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Пенсионный фонд профинансировал такие выплаты по состоянию на 06 марта:
13,4 млрд грн — на пенсионные выплаты, в том числе 3,2 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 10,2 млрд грн — через уполномоченные банки;
4,5 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы;
670,6 млн грн — на страховые выплаты, в том числе 227,4 млн грн — на оплату больничных.
В марте предоставлено 208 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Напомним, в Украине может появиться норма о назначении пенсий некоторым категориям граждан независимо от срока обращения человека в Пенсионный фонд, если право на такую пенсию приобретено после полномасштабного российского вторжения.
Об этом говорится в Проекте закона № 8198 «О назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или территории, где ведутся боевые действия», сравнительная таблица к которому была подготовлена ко второму чтению.
Действующее законодательство предусматривает, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, а пенсия по инвалидности — со дня установления инвалидности, если обращение о пенсии состоялось не позднее трех месяцев с соответствующей даты.
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По материалам:
Finance.ua
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