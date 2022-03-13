Пенсионный фонд направил банкам и Укрпочте 38 миллиардов для выплат пенсий — Finance.ua

Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и Укрпочте 38,3 млрд грн на выплату пенсий в этом месяце.
Об этом в видеообращении вечером 12 марта заявил премьер Денис Шмыгаль.
«Еще одно важное направление работы — это социальная защита населения. Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и «Укрпочте» 38,3 млрд грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплат пенсий в этом месяце.
Минсоцполитики обеспечивает выплату всех предназначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий. Автоматически продлеваются льготы, пособия, субсидии.