Пенсионный фонд направил банкам и Укрпочте 38 миллиардов для выплат пенсий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Пенсионный фонд направил банкам и Укрпочте 38 миллиардов для выплат пенсий

Сегодня 11:30Личные финансы
83
Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и Укрпочте 38,3 млрд грн на выплату пенсий в этом месяце.
Об этом в видеообращении вечером 12 марта заявил премьер Денис Шмыгаль.
«Еще одно важное направление работы — это социальная защита населения. Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и «Укрпочте» 38,3 млрд грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплат пенсий в этом месяце.
Минсоцполитики обеспечивает выплату всех предназначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий. Автоматически продлеваются льготы, пособия, субсидии.
Заработали специальные механизмы получения пенсий и социальных денежных пособий для эвакуируемых — через денежные переводы", — заявил премьер.
Шмыгаль также напомнил, что для работников и физических лиц-предпринимателей в Дії заработала обновленная программа єПідтримка.
В рамках этой программы каждый работник или предприниматель, у которого война отобрала работу, может получить 6,5 тыс. грн. Заявку на получение пособия подали уже 2 млн украинцев.
«И у нас достаточно средств для выплаты всем нуждающимся», — заверил он.

Как получить пенсию и денежные выплаты в Укрпочте во время военного положения

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.