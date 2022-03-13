Пенсионный фонд направил банкам и Укрпочте 38 миллиардов для выплат пенсий — Finance.ua

Пенсионный фонд направил банкам и Укрпочте 38 миллиардов для выплат пенсий

Сегодня 11:30 — Личные финансы

Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и Укрпочте 38,3 млрд грн на выплату пенсий в этом месяце.

Об этом в видеообращении вечером 12 марта заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Еще одно важное направление работы — это социальная защита населения. Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и «Укрпочте» 38,3 млрд грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплат пенсий в этом месяце.

Минсоцполитики обеспечивает выплату всех предназначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий. Автоматически продлеваются льготы, пособия, субсидии.

Заработали специальные механизмы получения пенсий и социальных денежных пособий для эвакуируемых — через денежные переводы", — заявил премьер.

Шмыгаль также напомнил, что для работников и физических лиц-предпринимателей в Дії заработала обновленная программа єПідтримка.

В рамках этой программы каждый работник или предприниматель, у которого война отобрала работу, может получить 6,5 тыс. грн. Заявку на получение пособия подали уже 2 млн украинцев.

«И у нас достаточно средств для выплаты всем нуждающимся», — заверил он.

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