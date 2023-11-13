Пенсионерам продлят выплаты без идентификации: кого это касается — Finance.ua

Пенсионерам продлят выплаты без идентификации: кого это касается Сегодня 19:39 — Личные финансы

Пенсионерам продлят выплаты без идентификации: кого это касается

Министерство социальной политики предлагает продлить на три месяца с 1 января 2024 года срок прохождения физической идентификации пенсионеров, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до введения военного положения в Украине в феврале 2022 года.

Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Проектом акта предлагается не прекращать с 1 января по 1 апреля 2024 года органами Пенсионного фонда Украины выплаты пенсий получателям пенсий, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до введения военного положения в Украине.

Идентификация пенсионеров

Для внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию через текущий счет в Ощадбанке , к физической идентификации приравнивается:

авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» (Дія ID);

идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи, проведенной территориальными органами ПФУ с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг;

идентификация получателей пенсий в учреждении Ощадбанка;

удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за рубежом, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек жив.

Разъяснение Минсоцполитики

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики , норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе еще с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот, кому они были предназначены.

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Абсолютное большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат не придавали значения действию этой нормы, поскольку проходили физическую идентификацию способом, который не привлекал внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты. Или же идентификацию на практике осуществлял почтальон, вручая пенсию, отметили в министерстве.

Для одной категории граждан в последние три года не применялась норма прохождения физической идентификации. А именно: в течение трех лет выплата пенсий пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, производилась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19. С 1 июля, в связи с окончанием карантина, она возобновила свое действие, объяснили в Минсоцполитики.

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