Пенсии через почтовые отделения могут получить жители 63 деоккупированных населенных пунктов — Finance.ua

Пенсии через почтовые отделения могут получить жители 63 деоккупированных населенных пунктов Сегодня 16:45 — Личные финансы

Пенсии через почтовые отделения могут получить жители 63 населенных пунктов.

Жителям освобожденных от российских войск территорий продолжают выплачивать пенсии за октябрь. На сегодня, 10 октября, на выплаты пенсионерам деоккупированных Донетчины, Луганщины, Харьковщины и Херсонщины направили 4,4 млрд грн — для выплаты через банки и почтовые отделения. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Сейчас получить средства через почтовые отделения могут только жители Харьковской и Херсонской областей.

В Харьковской области возобновили возможность доставлять и выплачивать пенсии в 18 населенных пунктах Изюмского и Чугуевского районов. В частности, возобновили работу семь сервисных центров Пенсионного фонда — в Балаклее, Барвенково, Большом Бурлуке, Волчанске, Изюме, Чкаловском и Шевченковом.

В Херсонской области Укрпочта сегодня имеет возможность доставлять пенсионные выплаты в 45 населенных пунктов Бериславского района. Кроме того, проводились выездные приемы граждан в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных громадах.

В скором времени возобновят работу три сервисных центра ПФУ в Великой Александровке, Высокополье и Нововоронцовке.

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