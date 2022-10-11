Пенсии через почтовые отделения могут получить жители 63 деоккупированных населенных пунктов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсии через почтовые отделения могут получить жители 63 деоккупированных населенных пунктов

Личные финансы
13
Пенсии через почтовые отделения могут получить жители 63 населенных пунктов.
Жителям освобожденных от российских войск территорий продолжают выплачивать пенсии за октябрь. На сегодня, 10 октября, на выплаты пенсионерам деоккупированных Донетчины, Луганщины, Харьковщины и Херсонщины направили 4,4 млрд грн — для выплаты через банки и почтовые отделения. Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Сейчас получить средства через почтовые отделения могут только жители Харьковской и Херсонской областей.
В Харьковской области возобновили возможность доставлять и выплачивать пенсии в 18 населенных пунктах Изюмского и Чугуевского районов. В частности, возобновили работу семь сервисных центров Пенсионного фонда — в Балаклее, Барвенково, Большом Бурлуке, Волчанске, Изюме, Чкаловском и Шевченковом.
В Херсонской области Укрпочта сегодня имеет возможность доставлять пенсионные выплаты в 45 населенных пунктов Бериславского района. Кроме того, проводились выездные приемы граждан в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных громадах.
В скором времени возобновят работу три сервисных центра ПФУ в Великой Александровке, Высокополье и Нововоронцовке.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.