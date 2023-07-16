Печатный станок не включали: Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на оборону и безопасность — Finance.ua
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Печатный станок не включали: Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на оборону и безопасность

Казна и Политика
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Печатный станок не включали: Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на оборону и безопасность
Печатный станок не включали: Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на оборону и безопасность
В 2022 и 2023 годах наибольшая сумма расходов госбюджета была направлена ​​на безопасность и оборону Украины.
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью сайту Телеграф.
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За прошлый год расходы на безопасность и оборону составили 1,54 трлн грн. Это 57% расходов государственного бюджета или 30% ВВП. За счет налоговых и неналоговых доходов госбюджета (без международных грантов) они были профинансированы на 1,3 трлн грн. Разницу мы покрыли за счет внутренних заимствований и эмиссии НБУ", — рассказал депутат.
Он отметил, что в этом году ситуация похожая, с той разницей, что в Украине отказались от эмиссионного покрытия дефицита бюджета за счет НБУ, то есть печатный станок не включали. Сейчас нехватка военных расходов покрывается за счет рыночных размещений ОВГЗ на аукционах.
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Нынешние расходы на безопасность и оборону будут превышать показатели в прошлом году, сообщил Даниил Гетманцев.
«Плановые военные расходы до конца года составят 1,66 трлн грн или 54% от всех плановых расходов госбюджета. Текущая нагрузка даже еще больше: мы видим, что по итогам первых 5 месяцев расходы на оборону, безопасность, правопорядок занимают 60% в структуре расходов сводного бюджета», — рассказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
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