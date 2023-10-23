Пассажирский поток на границе Украины значительно снизился — Finance.ua

Пассажирский поток на границе Украины значительно снизился Сегодня 19:13 — Казна и Политика

С наступлением осени пассажирский поток на границе Украины значительно снизился. За сутки в обе стороны едет около 80−85 тысяч человек, на выходные показатель увеличивается до 105 тысяч.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона

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По словам Демченко, с наступлением осени поток пассажиров значительно снизился. Только по сравнению с августом он меньше на 15%. В течение октября не фиксируется ни увеличение, ни уменьшение пассажиропотока.

«Сейчас он держится на уровне 50 на 50, но в среднем в сутки границу пересекает около 80−85 тысяч человек в обе стороны, в выходные пассажиропоток несколько растет, может достигать и 105 тысяч в сутки, но уже очередей нет», — рассказал. он.

Кроме того, Демченко добавил, что 50% потока пассажиров выпадает на границу с Польшей и поэтому есть потребность в дополнительных пунктах пропуска, чтобы немного разгрузить участки границы.

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