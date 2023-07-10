Партнерские программы как вариант заработков на биржах — Finance.ua

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Партнерские программы как вариант заработков на биржах

Фондовый рынок
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Партнерские программы как вариант заработков на биржах
Партнерские программы как вариант заработков на биржах
Финансовые рынки могут быть очень непредсказуемыми и часто подвергаются колебаниям. Именно из-за волатильности рынка многие инвесторы не хотят самостоятельно торговать на бирже. Как же монетизировать свой интерес к финансовым рынками и при этом минимизировать риски? Рассказываем дальше.

Чтобы монетизировать интерес аудитории к финансам, можно:

1. Продавать услуги и информационные продукты
Вы можете проводить консультации, тренинги, обучающие курсы и предоставлять другие платные услуги, связанные с финансовыми рынками. Или же создавать и продавать электронные книги, онлайн-курсы, видео и аудиоматериалы с полезной информацией на финансовую тему.
2. Размещать рекламу на своем сайте
Владельцы онлайн-площадок могут зарабатывать, размещая на своих ресурсах статьи, баннеры, тизеры и другие разновидности рекламного контента.
3. Использовать партнерскую программу брокера
Вы становитесь партнером брокерской компании и привлекаете для нее новых клиентов, используя имеющиеся в распоряжении ресурсы. Например, рассказываете об услугах брокера во время личных встреч с друзьями и знакомыми, в социальных сетях, на форумах, блогах и сайтах, а также запускаете рекламные кампании.
Остановимся подробнее на последнем варианте.
Основное отличие партнерских программ заключается в том, за какие действия привлеченных клиентов получает вознаграждение партнер.

Вот какими бывают партнерские программы:

  • CPA (Cost Per Action). Партнер получает одноразовое вознаграждение, размер которого определен заранее, за выполнение привлеченным клиентом конкретных действий, например пополнение торгового счета.
  • CPC (Cost Per Click). Партнер получает вознаграждение за количество совершенных клиентами кликов по партнерской ссылке. Не учитывается, купил ли клиент товар или услугу, перейдя по ссылке.
  • CPL (Cost Per Lead). Партнер получает одноразовое вознаграждение за регистрацию привлеченного клиента. Не учитывается, будет ли новый клиент в будущем пользоваться услугами компании и как часто.
  • Revenue Share. Компания делится с партнером долей своей прибыли, получаемой от действий привлеченного клиента. Чем активнее новый клиент пользуется услугами компании, тем больше сумма вознаграждения партнера. Пока привлеченный клиент пользуется услугами компании, партнер получает вознаграждение.
К примеру, партнерская программа RoboForex работает по схеме Revenue Share и предоставляет партнеру возможность получать до 84% заработка компании с учетом программы лояльности, что является уникальным предложением на рынке. Есть два типа партнерских программ RoboForex — VIP и Expert. Партнер, учитывая специфику своей работы, может выбрать тот тип программы, который лучше всего подходит именно ему. Подробнее о каждой из программ мы рассказывали по ссылке ниже.

Как монетизировать свой интерес к финансовым рынкам

По материалам:
Finance.ua
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