Партнерские программы как вариант заработков на биржах — Finance.ua

БИЗНЕС Партнерские программы как вариант заработков на биржах Сегодня 14:32 — Фондовый рынок

Партнерские программы как вариант заработков на биржах

Финансовые рынки могут быть очень непредсказуемыми и часто подвергаются колебаниям. Именно из-за волатильности рынка многие инвесторы не хотят самостоятельно торговать на бирже. Как же монетизировать свой интерес к финансовым рынками и при этом минимизировать риски? Рассказываем дальше.

Чтобы монетизировать интерес аудитории к финансам, можно:

1. Продавать услуги и информационные продукты

Вы можете проводить консультации, тренинги, обучающие курсы и предоставлять другие платные услуги, связанные с финансовыми рынками. Или же создавать и продавать электронные книги, онлайн-курсы, видео и аудиоматериалы с полезной информацией на финансовую тему.

2. Размещать рекламу на своем сайте

Владельцы онлайн-площадок могут зарабатывать, размещая на своих ресурсах статьи, баннеры, тизеры и другие разновидности рекламного контента.

3. Использовать партнерскую программу брокера

Вы становитесь партнером брокерской компании и привлекаете для нее новых клиентов, используя имеющиеся в распоряжении ресурсы. Например, рассказываете об услугах брокера во время личных встреч с друзьями и знакомыми, в социальных сетях, на форумах, блогах и сайтах, а также запускаете рекламные кампании.

Остановимся подробнее на последнем варианте.

Основное отличие партнерских программ заключается в том, за какие действия привлеченных клиентов получает вознаграждение партнер.

Вот какими бывают партнерские программы:

CPA (Cost Per Action). Партнер получает одноразовое вознаграждение, размер которого определен заранее, за выполнение привлеченным клиентом конкретных действий, например пополнение торгового счета.

Партнер получает одноразовое вознаграждение, размер которого определен заранее, за выполнение привлеченным клиентом конкретных действий, например пополнение торгового счета. CPC (Cost Per Click). Партнер получает вознаграждение за количество совершенных клиентами кликов по партнерской ссылке. Не учитывается, купил ли клиент товар или услугу, перейдя по ссылке.



Партнер получает вознаграждение за количество совершенных клиентами кликов по партнерской ссылке. Не учитывается, купил ли клиент товар или услугу, перейдя по ссылке. CPL (Cost Per Lead). Партнер получает одноразовое вознаграждение за регистрацию привлеченного клиента. Не учитывается, будет ли новый клиент в будущем пользоваться услугами компании и как часто.



Партнер получает одноразовое вознаграждение за регистрацию привлеченного клиента. Не учитывается, будет ли новый клиент в будущем пользоваться услугами компании и как часто. Revenue Share. Компания делится с партнером долей своей прибыли, получаемой от действий привлеченного клиента. Чем активнее новый клиент пользуется услугами компании, тем больше сумма вознаграждения партнера. Пока привлеченный клиент пользуется услугами компании, партнер получает вознаграждение.



К примеру, партнерская программа RoboForex работает по схеме Revenue Share и предоставляет партнеру возможность получать до 84% заработка компании с учетом программы лояльности, что является уникальным предложением на рынке. Есть два типа партнерских программ RoboForex — VIP и Expert. Партнер, учитывая специфику своей работы, может выбрать тот тип программы, который лучше всего подходит именно ему. Подробнее о каждой из программ мы рассказывали по ссылке ниже.

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