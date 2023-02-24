Парламент принял закон о частичном раскрытии информации об оборонных закупках — Finance.ua

Парламент принял закон о частичном раскрытии информации об оборонных закупках Сегодня 15:48 — Казна и Политика

Парламент принял закон о частичном раскрытии информации об оборонных закупках

Верховная Рада во втором чтении проголосовала законопроект № 8381 о прозрачности в оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну) с обеспечением защищенности государственных заказчиков от военных угроз во время военного положения. Документ поддержали 264 депутата.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя финкомитета, народный депутат Ярослав Железняк.

«Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии», — отмечает нардеп.

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Если стоимость предмета равна или превышает 200 000 грн (1,5 млн грн — для работ оборонного назначения), необходимо указывать заказчику, что он заказывает и цену за товар/услугу. Также закон обязывает госзаказчика опубликовать контракты, заключенные с 24 февраля 2022 года.

Следует отметить, что проект закона был внесен в парламент после того, как в СМИ появилась информация о том, что оборонное ведомство закупает продукты дороже цен в магазинах. Позже в Минобороны объяснили , что «17 гривен за яйцо» — это досадная техническая или опечатка. Неточность касается единиц измерения — речь идет о цене за килограмм яиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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