Парламент поддержал законопроект, который будет стимулировать развитие «зеленой» энергетики — Finance.ua

Парламент поддержал законопроект, который будет стимулировать развитие «зеленой» энергетики Сегодня 11:41 — Энергетика

Парламент поддержал законопроект, который будет стимулировать развитие «зеленой» энергетики

Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины» (регистр. № 9011-д.), который будет стимулировать развитие возобновляемой энергетики на конкурентных рыночных началах. Законодательная инициатива объединила нормы нескольких законопроектов, разработанных Минэнерго и народными депутатами.

Законопроект позволяет потребителям электрической энергии стать активными участниками рынка электрической энергии и усилить собственную энергетическую безопасность благодаря использованию механизма самопроизводства электроэнергии. То есть, потребители могут устанавливать генерацию для собственных нужд, а излишки электроэнергии можно будет отпускать в сеть по свободным рыночным ценам.

Также законопроект обеспечивает возможность верифицировать электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии, предоставлять гарантии происхождения на определенный объем электрической энергии, отпущенной в сеть. Это повысит интерес потребителей к покупке именно «зеленой» электроэнергии и в будущем позволит экспортерам избежать дополнительного налогообложения при ввозе своей продукции в ЕС.

Вводится ряд других новшеств — современная модель контрактов на разницу для «зеленых» аукционов, система рыночной премии для производителей, работающих по «зеленому» тарифу, совершенствуются механизмы корпоративных договоров, предоставляется право инвесторам в течение текущего года завершить объекты по ВИЭ, строительство которых было приостановлено из-за полномасштабной военной агрессии.

«Из-за обстрелов и оккупации Украина потеряла 75% ветровой генерации и более 20% - солнечной. Это существенные потери нашей энергосистемы. Но даже в таких условиях сегодня возобновляемые источники вносят существенный вклад в энергобаланс страны. Стимулирование развития возобновляемой энергетики — один из приоритетов Энергетической стратегии Украины», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Ожидаемыми результатами принятия закона является формирование тренда устойчивого развития возобновляемой энергетики на рыночных началах, усиление безопасности поставок электроэнергии потребителям и уменьшение зависимости Украины от импортируемых энергетических ресурсов. Имплементация закона обеспечит дальнейшее приближение принципов энергетической политики Украины к энергетической политике Европейского Союза.

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