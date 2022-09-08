Парламент поддержал изменения в оформлении аренды земельных участков — Finance.ua

Парламент поддержал изменения в оформлении аренды земельных участков
Парламент принял в первом чтении за основу законопроект № 7636 о внесении изменений в некоторые законодательные акты о возобновлении системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствовании законодательства об охране земель.
Соответствующий документ поддержали 286 народных депутатов.
Законопроект предусматривает возвращение к системе оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая существовала до введения военного положения.
«Законопроект также имеет целью повышение эффективности реализации государственной политики в сфере охраны земель, в том числе усовершенствование учета количества и качества земель, путем урегулирования процедуры внесения сведений о качественных характеристиках угодий, мерах по охране земель и почв, ограничение в использовании земель в Государственный земельный кадастр », — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект предусматривает, что система оформления права на земельные участки сельскохозяйственного назначения должна применяться в период военного положения только тогда, когда Государственный земельный кадастр не функционирует в течение 30 рабочих дней.
Документ обязывает землепользователей, чьи права пользования земельными участками с/х назначения зарегистрированы районными военными администрациями в соответствующих Книгах регистрации, внести эти сведения о таких правах в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Законопроект возобновляет проведение земельных торгов по передаче в пользование земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной, коммунальной собственности.
Урегулирует вопрос внесения в Государственный земельный кадастр сведений о качественных характеристиках угодий, мерах по охране земель и почв, ограничения в использовании земель на основании документации по землеустройству в области охраны земель.
Устанавливает, что граждане и юридические лица, получившие право постоянного пользования земельными участками государственной и коммунальной собственности, но согласно Земельному кодексу не могут быть субъектами такого права, могут выкупить такие земельные участки с рассрочкой платежа.
Документ закрепляет право установления объектов производства биометана, составляющих комплексы по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, на земельных участках с/х назначения сельскохозяйственных угодий.
Позволяет в условиях военного положения бесплатную приватизацию земельных участков, на которых расположены здания, находящиеся в частной собственности сооружения, и земельных участков, которые переданы гражданам в пользование до вступления в силу Земельного кодекса.
Также документ возобновляет действие нормы Земельного кодекса, которая освобождает от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства индустриальные (промышленные) парки.
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