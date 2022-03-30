Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины — Finance.ua

Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины
Сегодня 09:48 — Личные финансы Парламент Канады проголосовал за безвиз для Украины
Федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной.
Об этом свидетельствует отчет постоянного комитета парламента Канады.
Депутаты проголосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвизового режима с Украиной.
В документе, в частности, говорится: «Призываем правительство Канады... ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки».
Также депутаты обращаются к правительству с призывом «поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны».
Они рекомендуют правительству «увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще дольше из-за действующего гуманитарного кризиса».
«Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ на которое отдал президент россии владимир путин, откровенно нарушая международное право», — сказано в отчете.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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